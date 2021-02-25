Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит

Президент Кыргызстана совершит свой второй официальный визит в Узбекистан. Об этом 24.kg сообщили в МИД КР.

По данным ведомства, подготовка к визиту уже началась — состоялись переговоры первых заместителей министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана, в ходе которых обсуждались соответствующие организационные вопросы. Дата визита пока не определена. В МИД пообещали предоставить информацию дополнительно.

Уточняется, что прежде будет совершен рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова в Бишкек.

Напомним, свой первый официальный визит президент Садыр Жапаров совершает в Российскую Федерацию. Вчера состоялись его переговоры с лидером страны Владимиром Путиным. Сегодня делегация КР продолжает встречи в Москве.