Татарстан готов помочь Кыргызстану с реализацией электронных проектов

Садыр Жапаров накануне встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

Стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних кыргызско-татарстанских связей. Садыр Жапаров особо отметил, что народы Кыргызстана и Татарстана объединяют схожая культура, близкие языки, единая религия, общие традиции, которые необходимо поддерживать.

Он добавил, что в Кыргызстане с большим удовлетворением наблюдают за успехами Татарстана, который сегодня входит в число наиболее развитых регионов России.

Садыр Жапаров выразил признательность Рустаму Минниханову за личную заинтересованность в развитии и продвижении двусторонних кыргызско-татарстанских связей.

«Мы всегда будем рады тесному сотрудничеству, развивать экономические, торговые, культурные связи в интересах народа двух стран», — отметил Садыр Жапаров.

Рустам Минниханов подчеркнул, что поддерживать взаимные дружеские и эффективные контакты между сторонами очень важно. По его мнению, необходимо сосредоточиться на созидательных процессах, развивая экономику и связи между Кыргызстаном и Татарстаном. Он выразил готовность к обмену опытом в сфере электронного управления, реализации инфраструктурных проектов.