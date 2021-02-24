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Власть

Министры энергетики России и Кыргызстана обсудили совместные проекты

Состоялась двусторонняя встреча министра энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбека Турдубаева и министра энергетики России Николая Шульгинова. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Кыргызстана.

Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений в энергетике. В том числе обсуждались вопросы по гидроэнергетическим проектам в Кыргызстане, проектам в электроэнергетике и в газовой сфере.

Николай Шульгинов и Кубанычбек Турдубаев встретились в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184538/
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