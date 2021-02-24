Садыр Жапаров подписал указ о порядке доставки умерших за рубежом кыргызстанцев

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом». Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, в целях регламентации порядка доставки в Кыргызстан тел граждан, умерших за рубежом, а также оказания государственной финансовой поддержки родственникам или лицам, осуществляющим расходы, связанные c транспортировкой тел умерших, руководствуясь статьей 65 Конституции, постановляется: