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Власть

Садыр Жапаров подписал указ о порядке доставки умерших за рубежом кыргызстанцев

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом». Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, в целях регламентации порядка доставки в Кыргызстан тел граждан, умерших за рубежом, а также оказания государственной финансовой поддержки родственникам или лицам, осуществляющим расходы, связанные c транспортировкой тел умерших, руководствуясь статьей 65 Конституции, постановляется:

  • рекомендовать правительству выработать механизмы порядка репатриации в Кыргызстан тел умерших за рубежом;
  • определить размеры единовременных выплат для покрытия расходов близким родственникам или лицам, осуществляющим репатриацию тел с учетом страны, из которой они будут вывезены;
  • определить Министерство иностранных дел и его заграничные учреждения в качестве уполномоченного органа по оказанию содействия близким родственникам или лицам, осуществляющим доставку тел, а также по предоставлению им единовременных выплат;
  • поручить Министерству экономики и финансов своевременно выделять финансовые средства МИД и его заграничным учреждениям на расходы, связанные с репатриацией тел;
  • принять иные меры, вытекающие из настоящего указа, включая меры по внесению изменений в действующее законодательство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184388/
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