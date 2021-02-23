Местные выборы. Партия «Ата Журт» отозвала своих уполномоченных представителей

Бишкекская ТИК на своем заседании приняла решение прекратить полномочия уполномоченных представителей политической партии «Ата Журт» по выборам Азамата Жапарова и по финансам Толгонай Абдымажимовой.

Уточняется, что решение принято на основании письменного извещения политобъединения в соответствии со статьей 21 Закона «О выборах депутатов местных кенешей».

Таким образом, в числе баллотирующихся в БГК остались 22 партии. В частности, «Кыргызстан», «Ак Бата», Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана, «Замандаш», Партия демократического движения Кыргызстана, «Реформа», «Наш народ», Партия коммунистов Кыргызстана, «Ынтымак», «Свобода выбора», «Ишеним», «Бирге-Вместе», «Социал-демократы Кыргызстана», «Патриот», НДПК, Партия зеленых, «Ыйман нуру», «Легалайз», «Ата Мекен», «Эмгек», «Бутун Кыргызстан» и «Улуу Журт».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.