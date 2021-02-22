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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

На местных выборах — 2021 впервые пройдут теледебаты

На выборах в местные кенеши впервые пройдут теледебаты. ТИК предстоит отдельно провести жеребьевку по распределению эфирного времени. Об этом сообщили в ЦИК.

Уточняется, что этот формат агитации дает максимум информации о кандидатах. Несмотря на имеющиеся в дебатном процессе недостатки, граждане активно наблюдают за ними. Дебаты будут проведены на местных выборах впервые.

«Поэтому нужно готовиться, возможно, дебаты будут проведены между лидерами партий. Сейчас идет обсуждение формы дебатов, либо они будут тематические, либо по категориям кандидатов, либо смешанные», — пояснила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила: наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ, следившие за ходом президентской и парламентской кампаний, отметили как недостаток, что дебаты вместо споров, дискуссий о путях, методах каждой партии, которыми они собираются решить проблемы в стране, превратились в межличностные разборки.

Бесплатное эфирное время нельзя использовать, чтобы распространять негативную и недостоверную информацию о конкурентах. Нельзя унижать оппонентов, озвучивая сведения, порочащие их честь и достоинство.

Нуржан Шайлдабекова

Новшеством для этих выборов в местные кенеши является запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на улицах и стадионах. Они введены для того, чтобы снизить влияние финансовых возможностей на процесс формирования воли избирателя.

Жеребьевку по времени и порядку ТИК должны провести после регистрации претендентов на мандаты. Принять участие в дебатах смогут и самовыдвиженцы.

ТИКи напоминают, регистрация партий завершается 11 марта, кандидатов-одномандатников, участвующих в выборах в айыльные кенеши, — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184203/
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