Улукбек Марипов признал, что власти не уделяли представителям бизнеса внимания

Премьер-министр Улукбек Марипов сегодня встретился с представителями отечественного бизнес-сообщества.

По данным пресс-службы правительства, главной целью встречи стало обсуждение инициатив по дальнейшей активизации экономики и совместных мер по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей.

Фото пресс-службы правительства

Премьер-министр отметил, что встречи подобного формата придают диалогу между правительством и бизнес-сообществом дополнительный импульс и должны носить постоянный характер.

«Каждый присутствующий на этой встрече внес существенный вклад в развитие нашей республики. Долгое время мы не придавали должного внимания бизнесу. Однако пришло время менять этот подход, внедрять новые бизнес-модели государственно-частного диалога. Мы готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить прозрачные правила работы в сфере предпринимательства. Это касается и нормотворческих инициатив, и стимулирования предпринимателей к самостоятельному привлечению инвестиций, субсидирования инновационных стартапов, уменьшения проверок со стороны государственных органов и полного искоренения фактов давления на бизнес со стороны правоохранительных и фискальных органов», — сказал он и добавил, что в настоящее время разрабатывается план первоочередных мер кабмина на 100 дней, который будет дополнен идеями, озвученными на сегодняшней встрече.

«Этот план правительство намерено реализовать до 1 июня 2021 года. Его существенная часть будет посвящена мероприятиям, итоги которых не просто останутся на бумаге, а дадут реальные результаты», — сказал Улукбек Марипов.

Чиновник пообещал, что будет 24 часа в сутки на связи с бизнесом, если это понадобится.