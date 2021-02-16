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Власть

Госфинразведку возглавил Канатбек Тургунбеков. Руководил штабом Садыра Жапарова

Госфинразведку возглавил Канатбек Тургунбеков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что прежний глава Гуламжан Анарбаев подал в отставку по собственному желанию. Вновь назначенный Канатбек Тургунбеков поблагодарил бывшего руководителя за работу.

«Нам всем известно, что для вас качество выполненной работы всегда было на первом месте. Вы, как опытный человек, стали ярким примером, мудрым наставником для подрастающего поколения. Я не сомневаюсь, что ваш многолетний опыт пригодится и на других высоких должностях», — сказал он.

Из открытых источников известно, что Канатбек Тургунбеков был главой штаба партии «Кыргызстан» на выборах в Жогорку Кенеш 2020 года. Затем руководил предвыборным штабом Садыра Жапарова.

С 2009 по 2010 год — замглавы Агентства по предупреждению коррупции при ГКС КР. Тогда нынешний глава государства был директором этого ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183556/
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