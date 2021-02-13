За недостатки в работе уволен начальник УВД Иссык-Кульской области Улан Асанбаев. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, накануне состоялось заседание коллегии по итогам деятельности органов внутренних дел за 2020-й.

«В целом в прошлом году раскрытие преступлений и проступков, досудебное производство, направление в суд были эффективными по сравнению с 2019-м. Несмотря на это, есть случаи, когда задачи, поставленные на коллегиях МВД, аппаратных совещаниях, не выполнялись в полной мере. Так, в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях есть недостатки в раскрытии преступлений и проступков, направлении в суд и розыске преступников», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков.

За допущенные недостатки в работе по обеспечению охраны общественного порядка и борьбе с преступностью решением коллегии начальник УВД Иссык-Кульской области Улан Асанбаев освобожден от должности.

В работе коллегии участвовали премьер-министр Улукбек Марипов, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, заместители министра, начальники главных управлений, управлений, служб центрального аппарата, руководители областных, городских и районных подразделений милиции.