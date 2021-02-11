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Власть

Ногой в живот. Как в Бишкеке ликвидируют стихийную торговлю

Во время ликвидации стихийной торговли на Ошском рынке сотрудник Ленинского акимиата пнул женщину. Об этом 24.kg рассказала пострадавшая Аида Жолдошева.

По ее словам, инцидент произошел 8 февраля.

«В тот день мы подошли на рынок из-за того, что Чынасыл-байке (аким Ленинского района. — Прим. 24.kg) сказал, что выдаст места. Там толпились женщины. Стояли сотрудники акимиата. Один из них Эркин Бахтияров ругал женщин плохими словами. Это разозлило их. Потом он ударил меня в глаз. Когда мой муж подошел к нему, сотрудники милиции скрутили ему руки. Эркин Бахтияров пнул меня в пах», — рассказала Аида Жолдошева и показала видеозапись происшествия.

Как выяснилось, Эркин Бахтияров является сотрудником отдела экономики и финансов районной администрации Ленинского района. 

Аида Жолдошева пожаловалась, что полгода назад родила ребенка путем кесарева сечения. После удара ей показана госпитализация, но лечь в больницу у женщины возможности нет. В том числе из-за стресса, который перенес ее 15-летний сын, увидев на видео в соцсетях, как обошлись с его матерью.

«Он плакал и говорил, что покончит с собой. Папа его еле отговорил. Я прошу принять соответствующие меры в отношении сотрудника акимиата. Следователи не рассматривают дело должным образом, хотя прошло уже три дня», — сетовала пострадавшая.

Комментируя потасовку между торговцами рынка и сотрудниками акимиата, глава района Чынасыл Чыныбаев рассказал, что в тот день пострадала не только Аида Жолдошева, но и его подчиненный.

«Это сотрудник нашего отдела. На него в течение трех-четырех минут с разных сторон нападают и мужчины, и женщины. Я не видел отчетливо, как он пнул женщину. Там идет возня, и в один момент женщина начинает кричать, что ее пнули. В тот же день обе стороны обратились в милицию и написали заявления. Я думаю, что дело расследуется в законном порядке, по завершении будет дана юридическая оценка», — заключил он.

Отметим, это не первый раз, когда жалуются на нападение со стороны сотрудника акимиата Эркина Бахтиярова. В июне 2015 года жительница Бишкека сообщила, что он ударил ее 14-летнего сына в живот. Причиной конфликта стала ее торговля клубникой на мини-рынке в микрорайоне «Восток-5». Однако в мэрии опровергли эту информацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183165/
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