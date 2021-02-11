Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Агентства по продвижению и защите инвестиций при президенте. Распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Уточняется, что это новое ведомство. Оно было создано по инициативе депутатов парламента.

В функции агентства входят:

решение вопросов о привлечении инвестиций в страну;

поддержка инвесторов в сфере преодоления административных препон;

совершенствование таможенного, налогового и административного законодательства;

разработка инструментов повышения привлекательности бизнес-проектов КР для инвестирования средств в страну.

Агентство по продвижению и защите инвестиций, образованное ранее при правительстве, не дало ожидаемых результатов и не смогло принять необходимых действенных мер по улучшению инвестиционной привлекательности республики. В связи с этим решено создать аналогичное, но при президенте.

Отметим, что схожая структура была создана в 2009-м и возглавил ее тогда сын свергнутого в результате апрельского госпереворота 2010 года президента Курманбека Бакиева Максим.

Однако инициаторы создания специального ведомства при президенте утверждают, что это не аналог ЦАРИИ.