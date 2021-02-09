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Власть

Садыр Жапаров предлагает части граждан выдавать паспорта бесплатно

Президент Садыр Жапаров подписал указ о дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

Он постановил считать безотлагательными мерами государственных органов и органов местного самоуправления максимальное упрощение процесса получения первоочередных жизненно важных государственных и муниципальных услуг для граждан и юридических лиц, направленного на сокращение расходов, повышение качества и их доступности.

Правительству рекомендовано до 1 июня 2021 года создать стимулирующие механизмы получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе предоставляемых через государственный портал электронных услуг.

До 1 марта предлагается упразднить процедуру запрашивания госорганами и органами местного самоуправления справок и/или документов от граждан и юридических лиц в бумажном виде.

Их нужно заменить на обмен данными в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Кроме того, до конца февраля надо обеспечить полноценную автоматизацию справки о судимости и унифицировать финансовую отчетность для субъектов предпринимательства.

До 1 мая кабмин должен начать внедрение национальных систем моментальных платежей и денежных переводов. К этому же сроку предлагается внедрить цифровые документы в виде электронной ID-карты, электронных водительских удостоверений, электронных свидетельств о регистрации транспортных средств в рамках упрощения процедуры взаимодействия государства с гражданами и размещения их на государственном портале электронных услуг.

Садыр Жапаров рекомендовал до 1 мая отменить сборы по перерегистрации транспортных средств и за разрешение ввоза электромобилей независимо от расположения рулевого управления.

Кроме того, президент предлагает с 1 мая оформлять и выдавать на бесплатной основе ID-карты гражданам Кыргызстана, за исключением случаев утери:

  • получающим впервые при достижении 16-летнего возраста;
  • нуждающимся семьям, состоящим на учете в установленном порядке;
  • инвалидам всех категорий;
  • пенсионерам;
  • участникам Великой Отечественной войны и Баткенских событий.

До 31 декабря этого года для организации выдачи и продления на постоянной безвозмездной основе электронных подписей для физических и юридических лиц предлагается открыть центр, удостоверяющий электронные подписи, в государственном предприятии «Центр электронного взаимодействия «Тундук».
Ссылка: https://24.kg/vlast/182848/
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Садыр Жапаров предлагает части граждан выдавать паспорта бесплатно