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Власть

В Кыргызстане создадут экспертную группу и проведут инвентаризацию всех законов

Президент Садыр Жапаров подписал указ о проведении инвентаризации законодательства Кыргызстана.

Изучить все законы нужно для оптимизации и совершенствования всей законодательной базы, проведения масштабного и качественного ее изменения, основанного на пересмотре действующих ценностей и принципов, новых ориентиров и направленного на защиту прав и интересов гражданина и юридических лиц.

Правительству рекомендовано создать межведомственную экспертную группу.

В ее состав включат депутатов, судей, прокуроров, представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, бизнес-структур, неправительственных организаций и независимых экспертов. До 31 декабря 2021 года эта группа проведет полную инвентаризацию принятых концепций, стратегий, программ и законов Кыргызстана. Они будут изучаться на предмет соответствия Конституции, принципам социальной справедливости и партнерства, необходимости, целесообразности и эффективности, достаточности регулирования предмета, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве, по итогам которой внести предложения, направленные на устранение выявленных несоответствий.

При этом экспертная группа получит право запрашивать и получать от государственных органов и органов местного самоуправления, учреждений и предприятий необходимую информацию, привлекать других лиц и специалистов. Деятельность группы должна широко освещаться.

Именно эта группа разработает и инициирует законопроект по внедрению упрощенного механизма прекращения действия законов и принятых в рамках таких законов других нормативных правовых актов (по принципу «гильотины»).

Правительство также должно начать разработку новой редакции закона о нормативных правовых актах Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182847/
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