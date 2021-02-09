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Власть

Как Садыр Жапаров видит развитие сельского хозяйства. Подробности указа

Президент Садыр Жапаров подписал указ о мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызстана.

Отмечается, что документ принят для дальнейшего развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, повышения экспортного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирования отраслей аграрного сектора как основы продовольственной безопасности страны.

Глава государства рекомендовал правительству разработать и внести на рассмотрение проект концепции аграрного развития КР и план мероприятий по ее реализации.

Нужно также повысить эффективность использования и рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, рассмотреть возможность передачи в управление уполномоченного органа по сельскому хозяйству части земель Госфонда сельскохозяйственных угодий под развитие кооперативов, семенных и племенных хозяйств.

Стоит внедрить кластерные методы ведения хозяйства в агропромышленном комплексе на национальном и областном уровнях, в том числе организовать агрокластеры по переработке молока, мяса, грецкого ореха, лекарственных трав, производству рыбы, прядильных культур, шерсти и кожи.

Кабмину предстоит создать условия для крупных землепользователей, у которых есть более 100 гектаров земли.

В том числе им нужно дать возможность на своих земельных участках строить фермы. Делать это предлагается в том числе с помощью мер фискального стимулирования. Для развития агросектора нужно внедрять систему агрострахования в зонах рискованного земледелия и отгонного скотоводства и развивать халяльную сельскохозяйственную продукцию.

Садыр Жапаров считает важным также создать условия и механизмы стимулирования промышленных предприятий, в том числе резидентов свободных экономических зон, а также предприятий текстильной и швейной промышленности к использованию сельскохозяйственного сырья и материалов (прядильные культуры, кожа, шерсть и другое) при производстве готовой продукции.

Нужно предусмотреть возможность создания механизмов кооперации с отраслевой наукой и кластерными объединениями по улучшению доступа фермеров к инновациям и обеспечить внедрение современных технологий, в том числе ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Правительство должно определить перечень госуслуг и функций в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, подлежащих передаче отраслевым союзам, палатам и ассоциациям на основе механизмов государственно-частного партнерства.

Президент рекомендовал изучить проблемы и недостатки в создании логистических центров для сельскохозяйственной продукции в каждой области и создать привлекательные условия для их образования, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Он считает необходимым возродить «Кыргызпотребсоюз», куда бы сдавалась сельхозпродукция.

Садыр Жапаров предлагает разрешить потребительским союзам заниматься экономическим доходоприносящим видом деятельности, в том числе экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции, и считает возможным упразднить лицензирование артезианских скважин, используемых для нужд сельского хозяйства.

Он поручил кабмину принять меры по эффективному использованию неосвоенных и малопродуктивных земель сельскохозяйственного назначения и пастбищ, рассмотреть возможность развития на этих земельных угодьях агролесоводства, садоводства и виноградарства. Для крестьянских и фермерских хозяйств создадут информационно-справочную систему для повышения доступа к оперативной информации в сфере сельского хозяйства посредством мобильного приложения и с размещением необходимых для физических и юридических лиц услуг на государственном портале электронных услуг.

Правительство будет внедрять цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, предстоит создать принцип «единого окна» в сельском хозяйстве на базе уполномоченного органа по сельскому хозяйству для обеспечения доступа агробизнеса к земельным, водным и пастбищным ресурсам по трансформации сельскохозяйственных земель на производственные цели.

В республике создадут условия для организации и расширения производства рыбы на базе водоемов и акваторий водохранилищ, в том числе для создания инфраструктуры по производству и переработке рыбной продукции на территории, прилегающей к ним. Кабмин должен принять меры по внедрению технологий глубокой заморозки и сублимационной сушки сельскохозяйственной продукции, разработать механизмы государственно-частного партнерства для развития агронауки, государственных сортоиспытательных участков и государственных племенных хозяйств, создать на их базе агротехнические парки.

Правительству рекомендовано принять меры по преодолению мелкотоварного производства путем развития кооперации в сельском хозяйстве, улучшить доступ сельскохозяйственных кооперативных объединений к местным и национальным сельскохозяйственным рынкам, а также торговым сетям страны. Нужно внедрить технологии, направленные на улучшение учета воды в ирригационной сети, а также новые методы управления водными ресурсами и снижения рисков возникновения коррупции, повысить прозрачность использования поливной воды.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления работы в области внедрения национальных экологических, органических стандартов и норм в области производства сельскохозяйственной продукции и пищевой безопасности. Планируется улучшить механизм реагирования органов исполнительной власти в условиях кризиса на продовольственном рынке по обеспечению населения жизненно важными продуктами питания и обеспечить гармонизацию национальных и международных требований по безопасности продовольствия.

Кабмину рекомендовано финансировать сельское хозяйство на основе кластерного подхода.

Садыр Жапаров считает, что нужно повысить доступность получения фермерами кредитов и удвоить число заемщиков в ближайшие три года. Нужно также снизить процентные ставки по полученным кредитам, привлекать и размещать кредиты с длительными сроками возврата. Местным органам власти также рекомендовано консолидировать финансовые ресурсы местных фондов развития для поддержки предприятий агропромышленного комплекса в регионах, в особенности агрокластера.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182845/
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