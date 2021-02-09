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Власть

Финансовый рынок. Кыргызстан ждут криптовалюты, QR-коды и льготные кредиты

Президент Садыр Жапаров подписал указ о мерах по дальнейшему развитию финансового рынка.

Документ принят для ускорения развития финансового рынка и процесса его цифровизации, упрощения процедур получения финансовых услуг для граждан и предпринимателей и создания благоприятной среды для притока инвестиций. Приоритетом в развитии финансового сектора Садыр Жапаров определил внедрение новых технологий и цифровизацию финансовых продуктов (услуг), обеспечение их доступности для всего населения и субъектов предпринимательства, создание благоприятных условий для инвестиций и финансовых операций, интегрирование в международный финансовый рынок, повышение уровня сбережений населения страны.

Правительству рекомендовано до 1 июля 2021 года разработать и внести в парламент проект закона, предусматривающий установление пороговых сумм при проведении наличных платежей для увеличения доли безналичного оборота и снижения уровня теневой экономики. Кроме того, нужно разработать комплекс мер по стимулированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставлять возможность покупателям/потребителям оплачивать товары/услуги безналичным способом, в том числе с использованием QR-кода.

В Кыргызстане разработают законопроекты для регулирования оборота криптовалют.

Это нужно для создания правовой основы их оборота, защиты прав потребителей и снижения рисков. Президент поручил проработать вопрос создания условий и формирования баз данных госорганов и органов местного самоуправления для получения финансово-кредитными организациями информации для кредитования посредством удаленных каналов обслуживания, а также включения финансово-кредитных организаций в процесс межведомственного электронного взаимодействия.

Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос об исключении обложения налогом с продаж кредитов, выдаваемых финансово-кредитными организациями, для повышения доступа к финансированию для заемщиков.

Совместно с Российско-Кыргызским фондом развития предстоит активизировать реализацию кластерных продуктов для развития приоритетных секторов экономики и расширить доступное финансирование в регионах. Нужно и разработать механизмы по внедрению альтернативных видов страхования в Кыргызстане для развития страхового рынка.

Национальный банк должен оказывать поддержку развитию исламского банкинга путем внедрения в нормативные правовые акты элементов лучших международных практик ведения исламского банковского дела, а также через содействие открытию исламских банков и исламских окон в коммерческих банках. Кроме того, НБ КР должен создать благоприятную нормативную правовую базу для внедрения и развития инноваций в сфере финансовых технологий (финтех-стартапов), в том числе в рамках специальных регулятивных режимов.

Нацбанк должен рассмотреть вопрос о возможности внедрения взаимного кредитования (P2P-кредитование) в Кыргызстане.

По мнению Садыра Жапарова, нужно развивать онлайн-кредитование, внедрять приложения мобильного банкинга с возможностью осуществления через них платежей в безналичной форме, в том числе с использованием QR-кода, а также расширять спектр услуг для улучшения доступа к банковским продуктам. Кроме того, нужно обеспечить выпуск бесконтактных карт, а также повсеместный прием и обслуживание бесконтактных карт национальной платежной системы «Элкарт» во всех своих периферийных устройствах на территории Кыргызстана. Нацбанк должен создать единую систему электронных денег на всей территории страны и расширять банковскую и платежную инфраструктуру в регионах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182837/
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