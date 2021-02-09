Указ о назначении судей подписал Садыр Жапаров. Кто они и где будут работать

Совет по отбору судей на имя президента Садыра Жапарова внес предложения по 18 кандидатам о назначении на должности судей в некоторые районные суды Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областей и Бишкека, а также в Ошский и Нарынский городские суды. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 17 кандидатурам на должность судьи.
Один претендент отклонен, документы возвращены в Совет судей.
Семнадцать новых судей направлены в следующие суды для исполнения полномочий:
Иссык-Атинский районный суд:
- Айгерим Акымбекова;
- Майрамкул Тентиева;
Сокулукский районный суд:
Гулмамат уулу Айбек;
Кеминский районный суд:
Гульмира Мурзаева;
Нарынский городской суд:
Чолпон Дюшебаева;
Джалал-Абадский административный суд:
- Айбек Хусанов;
- Данияр Багишев;
Алайский районный суд:
Уланбек Орозматов;
Араванский районный суд:
- Алтынай Асаналиева;
- Эдуард Колопов;
Кара-Кульджинский районный суд:
Нурпаис Бекташов;
Кара-Суйский районный суд:
Нурлан Кенжебаев;
Ошский городской суд:
- Тилек Токтосунов;
- Муктарбек Турсункулов;
Октябрьский районный суд Бишкека:
Искандер Саргалдаков;
Первомайский районный суд Бишкека:
Салтанат Есенкулова;
Ленинский районный суд Бишкека:
Мирлан Байышов.
Указы вступают в силу со дня подписания.