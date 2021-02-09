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Власть

Указ о назначении судей подписал Садыр Жапаров. Кто они и где будут работать

Совет по отбору судей на имя президента Садыра Жапарова внес предложения по 18 кандидатам о назначении на должности судей в некоторые районные суды Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областей и Бишкека, а также в Ошский и Нарынский городские суды. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 17 кандидатурам на должность судьи.

Один претендент отклонен, документы возвращены в Совет судей.

Семнадцать новых судей направлены в следующие суды для исполнения полномочий:

Иссык-Атинский районный суд:

  • Айгерим Акымбекова;
  • Майрамкул Тентиева;

Сокулукский районный суд:

Гулмамат уулу Айбек;

Кеминский районный суд:

Гульмира Мурзаева;

Нарынский городской суд:

Чолпон Дюшебаева;

Джалал-Абадский административный суд:

  • Айбек Хусанов;
  • Данияр Багишев;

Алайский районный суд:

Уланбек Орозматов;

Араванский районный суд:

  • Алтынай Асаналиева;
  • Эдуард Колопов;

Кара-Кульджинский районный суд:

Нурпаис Бекташов;

Кара-Суйский районный суд:

Нурлан Кенжебаев;

Ошский городской суд:

  • Тилек Токтосунов;
  • Муктарбек Турсункулов;

Октябрьский районный суд Бишкека:

Искандер Саргалдаков;

Первомайский районный суд Бишкека:

Салтанат Есенкулова;

Ленинский районный суд Бишкека:

Мирлан Байышов.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182809/
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