МИД начал подготовку первого зарубежного визита президента Садыра Жапарова

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации Николая Удовиченко.

По данным пресс-службы ведомства, собеседники обсудили проработку предстоящих мероприятий на высшем уровне с участием руководства двух стран, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-российского двустороннего взаимодействия, в том числе по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, а также в рамках международных организаций и региональных объединений.

По словам Руслана Казакбаева, кыргызская сторона придает большое значение предстоящему визиту президента Садыра Жапарова в Россию, который должен внести дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям и заложить основы для эффективного политического взаимодействия в атмосфере взаимопонимания и доверия в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.

Он сообщил, что в ходе предстоящих внешнеполитических контактов кыргызская сторона рассчитывает обсудить вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации.

Николай Удовиченко подтвердил готовность российской стороны к проведению предметного диалога по указанным актуальным вопросам повестки дня кыргызско-российских двусторонних отношений и заверил, что информирует Москву по всем обозначенным кыргызской стороной вопросам.