Садыр Жапаров призвал чиновников не вывешивать его портрет в кабинетах

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек прокомментировала вопрос о вывешивании портрета главы государства в кабинетах чиновников.

По ее словам, все привыкли вывешивать в кабинетах и зданиях госструктур портреты президента как олицетворение единства народа и государственной власти.

«Президент Садыр Жапаров считает, что на сегодня он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях», — отметила Галина Байтерек.

Она добавила, что Садыр Жапаров считает целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как Жусуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, внесших неоценимый вклад в укрепление нашей государственности и социально-экономическое развитие Кыргызстана.