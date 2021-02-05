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Власть

Курманкул Зулушев назвал громкие факты, которым надо дать юридическую оценку

«Для меня принципиально важно дать юридическую оценку десяти громким фактам», — заявил генеральный прокурор страны Курманкул Зулушев на пресс-конференции.

По его словам, в данное время следствие по делу об авиакатастрофе в селе Дачи СУ не продвигается.

Напомним, ровно четыре года назад, ранним утром 16 января 2017 года близ аэропорта «Манас» потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747». Самолет, летевший из Гонконга в Стамбул, хотел приземлиться в Бишкеке на дозаправку. Борт с грузом около 80 тонн буквально рухнул на спящих жителей дачного поселка Дачи СУ: погибли 35 кыргызстанцев и 4 члена экипажа — граждане Турции. Разрушено несколько десятков домов.

«Я считаю, что этой авиакатастрофе надо дать оценку. Еще с депутатских времен (Курманкул Зулушев был депутатом Жогорку Кенеша. — Прим. 24.kg) считаю, что по проектам строительства автодороги север — юг, реконструкции ипподрома, возведения ЛЭП «Датка — Кемин», в общем где-то десяти громким фактам обязательно надо дать юридическую оценку», — сказал он.

Строительство ЛЭП и подстанции «Кемин» начато в 2012 году во время президентства Алмазбека Атамбаева. Для возведения объектов между ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и китайской компанией TBEA был заключен контракт на общую сумму $389 миллионов 795 тысяч.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182479/
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