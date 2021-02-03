Отмена ПДП. БГК не будет обжаловать решение административного суда

Бишкекский городской кенеш не будет обжаловать решение административного суда столицы о признании недействительным постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии горкенеша по муниципальной собственности.

Депутат Куванычбек Конгантиев предложил внести вопрос отмены постановления на рассмотрение сессии. «Все, что мы можем, — либо исполнить решение суда, либо обжаловать. Раз есть решение суда, раз его не обжаловали, то надо просто внести на рассмотрение сессии», — отметил он.

Депутаты поддержали предложение.

Напомним, административный суд Бишкека удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки в декабре 2019 года.