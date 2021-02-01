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Власть

Кто войдет в новый состав правительства. Список

Сегодня коалиция парламентского большинства утвердила Улукбека Марипова в должности премьер-министра. Уточняется, что структура кабмина сокращена. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.

Как стало известно 24.kg, предварительный состав правительства под руководством Марипова будет выглядеть так:

  • первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
  • министр обороны — Таалайбек Омуралиев;
  • министр сельского хозяйства — Аскар Жаныбеков;
  • министр энергетики — Кубанычбек Турдубаев;
  • глава МВД — Улан Ниязбеков;
  • глава МЧС — Бообек Ажикеев;
  • министр юстиции — Асель Чынбаева;
  • министр культуры, информации и туризма — Кайрат Иманалиев;
  • министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
  • министр экономики и финансов — Улукбек Карымшаков;
  • министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;
  • председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев.

Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Новый состав и структуру Жогорку Кенеш утвердит на пленарном заседании 3 февраля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181924/
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