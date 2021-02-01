Кто войдет в новый состав правительства. Список

Сегодня коалиция парламентского большинства утвердила Улукбека Марипова в должности премьер-министра. Уточняется, что структура кабмина сокращена. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.

Как стало известно 24.kg, предварительный состав правительства под руководством Марипова будет выглядеть так:

первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;

министр обороны — Таалайбек Омуралиев;

министр сельского хозяйства — Аскар Жаныбеков;

министр энергетики — Кубанычбек Турдубаев;

глава МВД — Улан Ниязбеков;

глава МЧС — Бообек Ажикеев;

министр юстиции — Асель Чынбаева;

министр культуры, информации и туризма — Кайрат Иманалиев;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

министр экономики и финансов — Улукбек Карымшаков;

министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;

председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев.

Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Новый состав и структуру Жогорку Кенеш утвердит на пленарном заседании 3 февраля.