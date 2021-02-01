Кто войдет в новый состав правительства. Список

Сегодня коалиция парламентского большинства утвердила Улукбека Марипова в должности премьер-министра. Уточняется, что структура кабмина сокращена. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.
Как стало известно 24.kg, предварительный состав правительства под руководством Марипова будет выглядеть так:
- первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
- министр обороны — Таалайбек Омуралиев;
- министр сельского хозяйства — Аскар Жаныбеков;
- министр энергетики — Кубанычбек Турдубаев;
- глава МВД — Улан Ниязбеков;
- глава МЧС — Бообек Ажикеев;
- министр юстиции — Асель Чынбаева;
- министр культуры, информации и туризма — Кайрат Иманалиев;
- министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
- министр экономики и финансов — Улукбек Карымшаков;
- министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;
- председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев.
Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов.
Новый состав и структуру Жогорку Кенеш утвердит на пленарном заседании 3 февраля.