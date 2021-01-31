Инвесторы готовы помочь отремонтировать аварийные школы, сообщил Садыр Жапаров

Сейчас у нас нет права на отдых. Мы дали клятву трудиться днем и ночью во благо народа, который ждет улучшений, и мы оправдаем эти надежды, заявил президент Садыр Жапаров сегодня в ходе ознакомления с ходом строительства образовательного и культурно-оздоровительного комплекса «Ынтымак-билим» в селе Мыкан Аламединского района Чуйской области.

Работы по строительству этого комплекса финансируются Всемирной ассамблеей мусульманской молодежи. В него входит школа на 500 ученических мест, спортивный зал, ФАП, административное здание, мечеть, футбольное поле и игровая площадка.

Глава государства, выступая перед местными жителями, выразил признательность за поддержку его кандидатуры на президентских выборах, отметив, что приложит все свои усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие и вывести страну на путь устойчивого развития.

«Пусть первый кирпич, заложенный здесь, станет символом начала строительства по всей стране. Наши двери для инвесторов, партнеров и союзников будут всегда открыты», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что после инаугурации провел встречи с рядом инвесторов, которые выразили готовность оказывать содействие в капитальной реконструкции аварийных школ по всей стране.

Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны, используя зарубежную помощь и внутренние источники, в течение ближайших двух лет постарается решить проблемы, связанные с детскими садами, школами и ФАПами.

Садыр Жапаров заложил первый кирпич в строительство школы в комплексе «Ынтымак-билим», завершение которой предполагается к новому учебному году — до сентября 2021 года.