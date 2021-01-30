Первые указы. СМИ должны пропагандировать традиционные ценности и писать позитив

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности.

Отмечается, что он принят для поддержки важнейшего направления внутренней политики — воспитания граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана.

Указом средствам массовой информации рекомендовано пропагандировать ценности традиционного общества, идеалы семьи, здорового образа жизни, любви к Отечеству и служения народу, а также продвигать позитивный образ страны на международном уровне.

Правительство должно до 1 июня 2021 года разработать и внести концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, пересмотреть все действующие нормативные правовые, концептуальные, программные документы в этой сфере на предмет их инвентаризации и приведения в соответствие с разрабатываемой концепцией.

При этом Садыр Жапаров считает, что при разработке концепции нужно учесть приоритеты духовно-нравственных мотивов жизненного поведения над материальными интересами, общественных и государственных интересов над индивидуальными и их непротивопоставление. Кроме того, президент считает важным приоритет принципа справедливости в решениях, действиях органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц.

Должна быть подчеркнута престижность и ценность статуса воспитателей, учителей, врачей и военнослужащих как основы государства и общества.

В концепции должна быть прописана патриотичность, доблесть, любовь и служение народу и Отечеству всей государственной и муниципальной службы.

Для повышения уровня доверия народа к госорганам, органам местного самоуправления, их должностным лицам кабмин должен выработать новые требования к государственной и муниципальной службе. Чиновники должны стать примером в соблюдении Конституции и законов, добросовестного исполнения должностных и служебных обязанностей, а также должны прислушиваться к народу и выражать его мнение и требования.

На государственную и муниципальную службу должны брать людей из числа наиболее квалифицированных, высоконравственных и обладающих безупречной репутацией.

Органам культуры, образования, науки и спорта рекомендовано обеспечить соответствие воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям, а также создавать условия для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития граждан, в первую очередь детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Садыр Жапаров считает важным ввести в учебные стандарты предметы по этическому, эстетическому и физическому воспитанию.

Кроме того, должны быть созданы условия «для выявления и развития творческих способностей каждого, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, формирования навыков самообразования и самореализации личности».

Нужно повысить гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта, а также обеспечить равные возможности для занятий граждан физической культурой и спортом, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по реализации госполитики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания и организовывать и проводить на постоянной основе мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и физическое воспитание населения.