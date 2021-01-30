Садыр Жапаров запретил назначать на должности людей с запятнанной репутацией

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о новой государственной кадровой политике.

Глава государства отмечает, что это сделано для кардинального улучшения системы и практики подбора кадров на государственные и муниципальные должности. Кроме того, он выступает за то, чтобы в госорганы и в систему местного самоуправления привлекали больше молодежи и профессионалов, а также обращает внимание на необходимость снижения коррупционных рисков в системе государственного управления.

Все чиновники должны считать основной задачей новой государственной кадровой политики обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе. Кроме того, они должны помнить о недопустимости дискриминации, формировании профессионального госаппарата, карьерном росте и создании условий для работы сотрудников и установлении достойной оплаты труда.

Садыр Жапаров отмечает, что подбор кадров должен быть только на основе профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов. Не должно быть ограничений по половому, национальному и языковому признаку, а также по признаку инвалидности. Президент считает важным сохранение профессионального кадрового состава и при этом обеспечение притока на службу молодежи.

Садыр Жапаров запретил назначать на должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях.

Отбор кадров должен быть усовершенствован, а госорганам и органам МСУ стоит постоянно повышать квалификацию сотрудников и проводить переподготовку кадров.

Президент рекомендовал разработать госстратегию развития и формирования кадров. В ней в том числе должны быть прописаны унифицированные процедуры подбора и карьерного продвижения. Приоритет при назначении на должности должен отдаваться тем, кто состоит в кадровых резервах. Должна быть сформирована постоянная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Правительству рекомендовано в ускоренном порядке разработать проекты законодательных актов и иных нормативных правовых актов, определяющих принципы подбора, расстановки и продвижения кадров на государственные и муниципальные должности, в том числе на политические должности, а также на должности в государственных и муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях.

Кабмин должен обеспечить приоритетность назначения на должности лиц, состоящих в установленных законодательством резервах. При этом кандидаты должны полностью соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям.

Жогорку Кенешу рекомендовано в первоочередном порядке рассмотреть проекты законодательных актов в части совершенствования кадровой политики, инициируемых правительством.