Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации. Это один из пяти первых указов нового главы государства.

Он принят для стабилизации миграционных процессов, смягчения и минимизации негативных последствий миграции. Садыр Жапаров определил первоочередной задачей всестороннюю поддержку трудовых мигрантов в странах пребывания, а также защиту интересов и прав семей мигрантов в Кыргызстане.

Для этого правительство должно активизировать работу по защите прав и интересов трудовых мигрантов, находящихся за рубежом. Кроме того, кабмин должен в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение проект концепции миграционной политики страны.

Теперь в приоритетном порядке будут реализовываться инвестиционные проекты по развитию новых производств в регионах Кыргызстана с наиболее высоким уровнем миграционного оттока населения. Там будут устанавливать особый налоговый режим для создания рабочих мест.

До конца июня 2021 года будет разработана и принята программа (инструменты) по стимулированию трудовых мигрантов и членов их семей инвестировать в национальную экономику.

Кроме того, будет принята программа по содействию занятости граждан как на внутреннем, так и внешних рынках труда в зависимости от сценариев развития экономики Кыргызстана и стран назначения трудовой миграции.

В стране завершат принятие подзаконных актов для реализации инициативы «Мекен-карт».

Эта карта будет давать ее обладателю равные права с гражданами Кыргызстана на свободный въезд и выезд из страны без оформления визы, на получение образовательных и медицинских услуг, а также проживание и возможность трудиться в КР без вида на жительство и разрешения на работу.

Будут приняты меры по адаптации и реинтеграции трудовых мигрантов, возвращающихся в Кыргызстан.

Кроме того, планируется законодательно защитить права детей трудовых мигрантов и даже ввести в законодательство страны термин «дети трудовых мигрантов» с гарантиями их государственной защиты. Власти также хотят разработать механизм, который позволял бы родителям уведомлять органы опеки, что они уезжают на заработки и оставляют в Кыргызстане детей. Это предлагается сделать для того, чтобы можно было мониторить положение ребенка. При этом будет усилена ответственность родителей, которые оставляют детей без определения опекунов и попечителей и без уведомления органов опеки, а также ответственность опекунов и попечителей за невыполнение взятых обязательств.

Садыр Жапаров предлагает предусмотреть возможность упрощенного получения гражданства Кыргызстана.

Это сделано для урегулирования правового статуса этнических кыргызов. Возможность предоставят ограниченной категории граждан. Получить кыргызское гражданство в упрощенном порядке смогут:

те, кто находится на территории Кыргызстана и у кого истек или истекает срок действия иностранного паспорта, паспорта СССР, а также удостоверения кайрылмана;

кто родился в иностранном государстве, но достиг 18 лет в Кыргызстане и своевременно не получил гражданство КР;

кто родился в Кыргызстане до получения родителями гражданства КР, достиг 18 лет на территории страны и не получил гражданство;

у кого есть заключение территориального отдела уполномоченного органа в сфере регистрации населения о признании на территории Кыргызстана лицом без гражданства;

у кого есть свидетельство о рождении иностранного государства с отметкой о получении паспорта иностранного государства, но на момент подачи ходатайства отсутствует иностранный паспорт и возможность его восстановления;

у кого есть расхождения в правописании букв персональных данных в паспорте, свидетельстве о рождении/браке иностранного государства.

При этом этническая принадлежность лица должна будет подтверждаться дипломатическим представительством или консульским учреждением Кыргызстана при отсутствии в паспорте или свидетельстве о рождении иностранного государства графы «национальность».