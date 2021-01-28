Как проходила инаугурация Садыра Жапарова и других глав государств

Сегодня состоялась инаугурация президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он получил от председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой штандарт, нагрудный знак и удостоверение. Теперь он официально вступил в должность главы государства.
Редакция 24.kg решила показать, как проходили инаугурации Садыра Жапарова и других глав государств.
Садыр Жапаров
На мероприятии присутствовали около 1 тысячи человек. Были приглашены президент переходного периода Роза Отунбаева, экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков, депутаты парламента, члены кабмина, политики и общественные деятели, все кандидаты, баллотировавшиеся в президенты, кроме Абдиля Сегизбаева и Курсана Асанова.
Торжественная церемония прошла без участия СМИ из-за COVID-19 .
Однако после шквала критики избранный президент решил отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий.
Так, вступление в должность прошло без кортежа, банкета и дополнительных расходов. Зато на площади установили огромный LED-экран для трансляции церемонии.
24.kg напоминает, как проходили инаугурации других президентов.
Джо Байден
20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. На церемонии не было его предшественника Дональда Трампа, что стало нарушением более вековой традиции.
Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела, дела демократии. Народ, воля народа услышана, и воля народа признана. Мы снова узнали, что демократия бесценна. Демократия хрупкая. И в это время, друзья мои, демократия восторжествовала.Из выступления Джо Байдена
Из-за пандемии число гостей ограничили, а массовые мероприятия, например, традиционный парад, отменили.
Гостей на церемонии было около тысячи человек. Среди них экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама, бывший госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс и другие.
Меры безопасности в день инаугурации в Вашингтоне усилили из-за возможных протестов. В столицу привлекли 25 тысяч военных.
На церемонии выступали певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага.
Через несколько часов после инаугурации Байден подписал 17 указов, меморандумов и прокламаций.
Вступление в должность закончилось салютом, за которым президент с супругой наблюдал с балкона Белого дома.
Владимир Путин
Четвертая инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая 2018 года. На нее пригласили пять тысяч человек. Но лидеров ведущих европейских держав и представителей США на церемонии не было.
Владимр Путин приехал в Большой Кремлевский дворец на лимузине, выпущенном в единственном экземпляре специально для него в России.
После присяги и инаугурационной речи Владимир Путин отправился на Соборную площадь на смотр Кремлевского полка. Эта традиция, заимствованная у императорской России, существует с 2000-го.
В преддверии инаугурации, 5 мая, примерно в 100 городах России прошли организованные Алексеем Навальным массовые протесты. Участники акций выразили недовольство несменяемостью власти, социальными и экономическими проблемами. В ходе протестов задержали около 1 тысячи 600 человек.
В связи с протестным настроением оппозиции в день инаугурации в Москве усилили меры безопасности. Кремль оцепили.
Касым-Жомарт Токаев
Инаугурация президента Казахстана также прошла на фоне протестов и задержаний. Глава республики вступил в должность 12 июня 2019 года.
Торжественная церемония прошла в Нур-Султане через два дня после объявления предварительных результатов голосования.
Выборы президента и следующие дни сопровождали протесты. Народ выступил против контролируемого транзита власти, решения власти назначить старшую дочь Назарбаева Даригу преемницей Токаева на посту спикера сената и переименования столицы страны в Нур-Султан. По официальным данным, задержаны свыше полутора тысяч человек.
Во время инаугурации, когда вынесли знаки отличия президента, – штандарт и нагрудный знак, Токаев не надел символы власти, а просто продемонстрировал их присутствующим в зале.
Нурсултан Назарбаев при каждой присяге надевал нагрудный знак главы государства.
Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вступил в должность 14 декабря 2016 года. Инаугурация в Ташкенте в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (верхняя и нижняя палаты парламента).
В зале заседания присутствовали члены Центральной избирательной комиссии и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Ташкенте, представители СМИ.
Специальных гостей, приехавших на церемонию из-за рубежа, не было.
Избранный глава государства произнес присягу, положив руку одновременно на Конституцию и Коран.
Внеочередные выборы в Узбекистане состоялись после кончины президента Ислама Каримова 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.
Майя Санду
Отдельно стоит упомянуть прошедшую недавно церемонию инаугурации пятого президента Молдовы Майи Санду. Она официально вступила в должность главы государства 24 декабря 2020 года.
Из-за пандемии церемония во Дворце республики проходила скромно: на ней присутствовали около 200 человек.
Этот поступок главы Молдовы вызвал широкие обсуждения в соцсетях. Сами граждане республики приветствовали скромность президента.
Предшественник Санду на посту президента Игорь Додон на мероприятие не пришел.
В первой речи после принесения президентской присяги Майя Санду перечислила приоритеты своей будущей деятельности как главы государства: прежде всего борьба с коррупцией на всех уровнях и повышение уровня жизни всех граждан страны.