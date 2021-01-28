Как проходила инаугурация Садыра Жапарова и других глав государств

Сегодня состоялась инаугурация президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он получил от председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой штандарт, нагрудный знак и удостоверение. Теперь он официально вступил в должность главы государства.

Редакция 24.kg решила показать, как проходили инаугурации Садыра Жапарова и других глав государств.

Садыр Жапаров

Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров

На мероприятии присутствовали около 1 тысячи человек. Были приглашены президент переходного периода Роза Отунбаева, экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков, депутаты парламента, члены кабмина, политики и общественные деятели, все кандидаты, баллотировавшиеся в президенты, кроме Абдиля Сегизбаева и Курсана Асанова.

Торжественная церемония прошла без участия СМИ из-за COVID-19 .

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До этого проходила репетиция подготовки инаугурации Садыра Жапарова. Сообщалось, что на церемонию потратят 10 миллионов сомов.

Однако после шквала критики избранный президент решил отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий.

Так, вступление в должность прошло без кортежа, банкета и дополнительных расходов. Зато на площади установили огромный LED-экран для трансляции церемонии.

24.kg напоминает, как проходили инаугурации других президентов.

Джо Байден

Фото из интернета. Джо Байден

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. На церемонии не было его предшественника Дональда Трампа, что стало нарушением более вековой традиции.

Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела, дела демократии. Народ, воля народа услышана, и воля народа признана. Мы снова узнали, что демократия бесценна. Демократия хрупкая. И в это время, друзья мои, демократия восторжествовала. Из выступления Джо Байдена

Из-за пандемии число гостей ограничили, а массовые мероприятия, например, традиционный парад, отменили.

Гостей на церемонии было около тысячи человек. Среди них экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама, бывший госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс и другие.

Меры безопасности в день инаугурации в Вашингтоне усилили из-за возможных протестов. В столицу привлекли 25 тысяч военных.

На церемонии выступали певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага.

Через несколько часов после инаугурации Байден подписал 17 указов, меморандумов и прокламаций.

Вступление в должность закончилось салютом, за которым президент с супругой наблюдал с балкона Белого дома.

Владимир Путин

Фото из интернета. Владимир Путин

Четвертая инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая 2018 года. На нее пригласили пять тысяч человек. Но лидеров ведущих европейских держав и представителей США на церемонии не было.

Владимр Путин приехал в Большой Кремлевский дворец на лимузине, выпущенном в единственном экземпляре специально для него в России.

После присяги и инаугурационной речи Владимир Путин отправился на Соборную площадь на смотр Кремлевского полка. Эта традиция, заимствованная у императорской России, существует с 2000-го.

В преддверии инаугурации, 5 мая, примерно в 100 городах России прошли организованные Алексеем Навальным массовые протесты. Участники акций выразили недовольство несменяемостью власти, социальными и экономическими проблемами. В ходе протестов задержали около 1 тысячи 600 человек.

В связи с протестным настроением оппозиции в день инаугурации в Москве усилили меры безопасности. Кремль оцепили.

Касым-Жомарт Токаев

Фото из интернета. Касым-Жомарт Токаев

Инаугурация президента Казахстана также прошла на фоне протестов и задержаний. Глава республики вступил в должность 12 июня 2019 года.

Торжественная церемония прошла в Нур-Султане через два дня после объявления предварительных результатов голосования.

Выборы президента и следующие дни сопровождали протесты. Народ выступил против контролируемого транзита власти, решения власти назначить старшую дочь Назарбаева Даригу преемницей Токаева на посту спикера сената и переименования столицы страны в Нур-Султан. По официальным данным, задержаны свыше полутора тысяч человек.

Во время инаугурации, когда вынесли знаки отличия президента, – штандарт и нагрудный знак, Токаев не надел символы власти, а просто продемонстрировал их присутствующим в зале.

Нурсултан Назарбаев при каждой присяге надевал нагрудный знак главы государства.

Шавкат Мирзиеев

Фото из интернета. Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вступил в должность 14 декабря 2016 года. Инаугурация в Ташкенте в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (верхняя и нижняя палаты парламента).

В зале заседания присутствовали члены Центральной избирательной комиссии и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Ташкенте, представители СМИ.

Специальных гостей, приехавших на церемонию из-за рубежа, не было.

Избранный глава государства произнес присягу, положив руку одновременно на Конституцию и Коран.

Внеочередные выборы в Узбекистане состоялись после кончины президента Ислама Каримова 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.

Майя Санду

Фото из интернета. Майя Санду

Отдельно стоит упомянуть прошедшую недавно церемонию инаугурации пятого президента Молдовы Майи Санду. Она официально вступила в должность главы государства 24 декабря 2020 года.

Из-за пандемии церемония во Дворце республики проходила скромно: на ней присутствовали около 200 человек.

На инаугурацию Майя Санду пришла пешком: без кортежа и машин сопровождения.

Этот поступок главы Молдовы вызвал широкие обсуждения в соцсетях. Сами граждане республики приветствовали скромность президента.

Предшественник Санду на посту президента Игорь Додон на мероприятие не пришел.

В первой речи после принесения президентской присяги Майя Санду перечислила приоритеты своей будущей деятельности как главы государства: прежде всего борьба с коррупцией на всех уровнях и повышение уровня жизни всех граждан страны.