Садыр Жапаров: Кыргызстан продолжит многополярную внешнюю политику

В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента. Садыр Жапаров выступил с первой речью на посту главы государства.

Он отметил, что Кыргызстан продолжит многополярную внешнюю политику.

«С каждый днем растет воздействие Китая на мировую политику и экономики стран. Надеемся, что он продолжит оказывать благоприятное воздействие, в том числе на экономику Кыргызстана», — заявил Садыр Жапаров.

Кыргызстан будет стремиться к широкому спектру взаимоотношений с США, Европой и азиатскими государствами в рамках взаимоуважения.

Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан продолжит сотрудничество и работу со всеми международными и региональными организациями.