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Власть

Выборы-2020. Депутат считает, что трем партиям не должны возвращать залог

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о возвращении избирательного залога.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, прописала ли ЦИК в своем постановлении об отмене результатов голосования 4 октября 2020 года пункт о партиях, виновных в срыве выборов.

Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов ответил, что в постановлении говорится лишь о том, что выборы прошли с нарушением закона. «Мы запросили информацию в соответствующих органах о том, кто занимался подвозом, использовал форму № 2», — сказал он.

Дастан Бекешев заявил, что трем партиям, участвовавшим в выборах в октябре 2020-го, не должны возвращать деньги. «Мы прекрасно знаем, какие политорганизации виноваты: «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». Как им будут возвращать залог? Эти деньги в бюджет должны пойти», — добавил он.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181370/
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