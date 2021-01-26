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Власть

Инаугурация Садыра Жапарова. Кого из кандидатов в президенты пригласили

На инаугурацию избранного президента Садыра Жапарова приглашен экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

Уточняется, что также на мероприятие приглашены и все кандидаты, баллотировавшиеся в президенты, кроме Абдиля Сегизбаева.

«Приглашениями занимается организационный комитет. Мне известно лишь, что на мероприятии будут присутствовать депутаты, представители дипломатического корпуса», — сказала Галина Байтерек.

По предварительным данным, на инаугурацию Садыра Жапарова приглашена и президент переходного периода Роза Отунбаева.

Напомним, инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181251/
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