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Власть

Визит Садыра Жапарова в Россию: комментарий пресс-секретаря Галины Байтерек

Свой первый визит в качестве вновь избранного президента Кыргызстана Садыр Жапаров совершит в Российскую Федерацию. Об этом ранее депутатам Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.

Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек прокомментировала журналистам информацию о визите Садыра Жапарова в РФ.

По ее словам, в социальных сетях распространяется информация о том, что якобы Россия не готова принять Садыра Жапарова.

«Избранный глава государства намерен осуществить свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию. Работа в данном направлении уже ведется. Совместно с российской стороной прорабатываются даты и содержание предстоящего визита. Информация о том, что Россия якобы не готова принять Садыра Жапарова, не соответствует действительности», — сказала Галина Байтерек.

Она призывает общественность не верить подобного рода провокационным публикациям, а доверять только официально подтвержденной информации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181192/
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