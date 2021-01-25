Изнасилование мальчика в бане. МВД Кыргызстана направило официальный запрос в РФ

МВД Кыргызстана направило официальный запрос в представительство внутренних дел в России для выяснения деталей происшествия в нашумевшем видео. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, милиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и уточнению всех обстоятельств насилия над несовершеннолетним.

«Есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. Виновный привлечен к ответственности. МВД КР направило официальный запрос в Россию для выяснения деталей происшествия. Мы проинформируем вас, как только придет официальный ответ, — где оно было снято, кто это и какие решения приняты», — пояснили в органах внутренних дел.

В МВД призывают граждан не делать поспешных выводов и дождаться результатов следствия.

Отметим, ранее в мессенджерах распространили видео, на котором мальчика примерно лет 12 насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.



В соцсетях также обсуждается похожий случай на Алтае.