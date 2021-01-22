Садыр Жапаров против неоправданных расходов, предусмотренных на его инаугурацию

Садыр Жапаров в день инаугурации запретил перекрывать дорогу от государственной резиденции «Ала-Арча» до Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Об этом сообщили его близкие.

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«В день инаугурации дорогу не перекроют. Расходы сократят и проведут более скромное мероприятие. Садыр Жапаров намерен после вступления в должность президента отказаться от сопровождения ГАИ и перекрытия дорог», — говорится в сообщении.

Инаугурация вновь избранного президента Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии. Ранее сообщалось, что на нее предусмотрено 10 миллионов сомов из бюджета.