Инаугурация Садыра Жапарова пройдет в филармонии 28 января

В «Белом доме» определились с датой и местом проведения инаугурации вновь избранного президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили в аппарате главы государства.

По их данным, был создан оргкомитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность нового президента, победившего на досрочных выборах 10 января 2021 года. Оргкомитет возглавляет руководитель аппарата главы государства Суюнбек Касмамбетов.

Инаугурация Садыра Жапарова пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.

Вчера ЦИК признала Садыра Жапарова победителем на выборах-2021.