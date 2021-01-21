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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Инаугурация Садыра Жапарова пройдет в филармонии 28 января

В «Белом доме» определились с датой и местом проведения инаугурации вновь избранного президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили в аппарате главы государства.

По их данным, был создан оргкомитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность нового президента, победившего на досрочных выборах 10 января 2021 года. Оргкомитет возглавляет руководитель аппарата главы государства Суюнбек Касмамбетов.

Инаугурация Садыра Жапарова пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.

Вчера ЦИК признала Садыра Жапарова победителем на выборах-2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180668/
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