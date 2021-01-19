Парламентские выборы. В ЦИК подсчитали, во сколько они обойдутся бюджету

В ЦИК подсчитали, во сколько могут обойтись парламентские выборы, запланированные на май 2021 года.

Член избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров сообщил 24.kg, что на кампанию придется потратить около 550 миллионов сомов. «Выборы пройдут в мае, как и планировалось. А вот референдум по принятию проекта новой редакции Конституции, вероятно, в марте — до выборов в местные кенеши», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что дату выборов в Жогорку Кенеш определит президент. «Страна будет поделена на 45 округов, поскольку вводится мажоритарно-пропорциональная система. Избиратель получит два бюллетеня — в одном будут фамилии кандидатов-одномандатников, в другом — названия партий», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления. Победивший в гонке Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы состоятся до конца мая.