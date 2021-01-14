Беспорядки в Бишкеке. Омурбек Текебаев рассказал о роли Сооронбая Жээнбекова

Омурбек Текебаев заявил, что 9 октября на площади больше половины собравшихся были люди Сооронбая Жээнбекова. Об этом он рассказал в интервью журналисту Super.TV.
По его словам, об этом ему сказал сам Сооронбай Жээнбеков.
«Сооронбай Жээнбеков сказал мне лично: Омурбек, я тебя звал, ты не пришел. Твой Бабанов побежал к Атамбаеву. Что я должен был сделать? Я собрал депутатов, которые прислушивались ко мне, взял расписку Асылбека и его друга Зулпукарова. Три раза собирал сессию. 9 октября больше половины людей (на площади) были мои», — рассказал Омурбек Текебаев.
Анонс интервью опубликовал на своей странице в Facebook один из адвокатов Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев. Он отметил, что видео удалено с канала.
«Данное обстоятельство наталкивает на подозрения, что беспорядки, в том числе покушение на Атамбаева, были организованы Сооронбаем Жээнбековым. Следовательно, возникает необходимость допросить по уголовному делу как Омурбека Текебаева в качестве свидетеля, так и Сооронбая Жээнбекова. Для этого, конечно, генеральный прокурор должен добиться лишения статуса экс-президента у Жээнбекова», — написал Замир Жоошев.
Отметим, по факту беспорядков 9 октября возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов и бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов.