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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Статус русского языка как официального будет сохранен, пообещал Садыр Жапаров

Статус русского языка как официального будет сохранен, заявил победивший на досрочных президентских выборах Садыр Жапаров в интервью Первому каналу (Россия).

По его словам, наши страны связывают давняя история и партнерские отношения. А статус русского языка в Кыргызстане как официального будет сохранен. 

«У нас с Россией отличные отношения сейчас. Дипломатические отношения, экономические отношения есть, в военном плане, и мы вот эти отношения будем еще больше развивать на еще более высоком уровне. Мы будем продолжать дружить с Россией, без России, мы должны открыто признаться, нам будет тяжело, очень тяжело», — сказал Садыр Жапаров.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/179897/
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