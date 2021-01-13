Статус русского языка как официального будет сохранен, пообещал Садыр Жапаров

«У нас с Россией отличные отношения сейчас. Дипломатические отношения, экономические отношения есть, в военном плане, и мы вот эти отношения будем еще больше развивать на еще более высоком уровне. Мы будем продолжать дружить с Россией, без России, мы должны открыто признаться, нам будет тяжело, очень тяжело», — сказал Садыр Жапаров.