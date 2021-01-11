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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба лидера РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что итоги голосования сведетельствуют о всенародной поддержке предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития КР.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов двух стран.

Садыр Жапаров поблагодарил главу РК и весь казахстанский народ за неизменную поддержку КР в его стремлении к стабильному и созидательному развитию.

Президенты подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Кыргызский руководитель принял приглашение, заметив, что первый визит в качестве лидера республики совершит в соседнее государство. Он также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением парламентских выборов.

Напомним, что накануне в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179508/
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