Концерт сторонников Садыра Жапарова. Мэрия Бишкека дала разрешение

Концерт сторонников на площади Ала-Тоо Садыра Жапарова согласован со столичным муниципалитетом. Об этом 24.kg сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Он напомнил, что по действующему законодательству организаторы должны прислать уведомление о проведении мероприятия.

«Они попросили разрешить им проведение праздничного мероприятия продолжительностью от двух до четырех часов. Мы дали согласие, но попросили соблюдать все необходимые эпидемиологические меры: соблюдение дистанции, численность не более 200 человек. Они обещали соблюдать. Люди хотят отпраздновать, как мы можем запрещать», — сказал он.

Балбак Тулобаев отметил, что каких-либо провокаций или беспорядков во время концерта не ожидается, тем не менее представители правоохранительных органов, городских служб и акимиатов также будут присутствовать на площади. «Я тоже там буду», — сказал он.

На центральную площадь уже привезли еду и музыкальную технику. Ожидается, что перед собравшимися выступит Садыр Жапаров.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.