Буду править страной сам. Садыр Жапаров о родственниках и друзьях

Все претенденты на государственную должность будут проходить конкурс. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в президенты Садыр Жапаров.

По его словам, при прежней власти в правление страной вмешивались водители, родственники и другие лица.

«Один президент работал 15 лет, второй — пять лет, следующий — три года, в их правление вмешивались окружающие. Это знают все. Были случаи, когда водителям давали власть. Сколько бы я ни был президентом, буду править страной сам, ни друзьям, ни водителям, ни родственникам не позволю вмешиваться», — сказал Садыр Жапаров.

Фото 24.kg. Садыр Жапаров

Кандидат заявил, что готов привлечь к ответственности своих родственников в случае, если их заподозрят в коррупции или других незаконных действиях.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.