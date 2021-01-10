На площади Ала-Тоо все готово к празднованию победы Садыра Жапарова на выборах

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо установили музыкальную аппаратуру.

Возле памятника Айкол Манасу около десяти колонок. Сюда стягиваются молодые люди из числа сторонников кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Ранее сообщалось, что в 20.00 на площади Ала-Тоо состоится концерт в честь кандидата в президенты Садыра Жапарова.

В избирательном штабе основного фаворита президентской гонки заявили, что на 22.30 запланирован подход Садыра Жапарова к прессе.

Сегодня в Кыргызстане проходят референдум и досрочные выборы главы государства. Избиратели выбирают из 17 кандидатов.

Что касается плебисцита, то он считается состоявшимся при явке 30 процентов. На 18.00 по форме правления проголосовали 33,8 процента избирателей.