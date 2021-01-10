На Сахалине завершилось голосование на выборах. Лидируют Жапаров и Мадумаров

На избирательном участке, образованном на территории канцелярии посольства Кыргызстана в России в городе Южно-Сахалинске в 15.00 по бишкекскому времени завершился процесс голосования на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления.

По предварительным данным, проголосовали 459 избирателей из 851. Большинство из них — 345 человек отдали голоса за Садыра Жапарова. На втором месте Адахан Мадумаров. За него проголосовали 100 человек.

Отметим, участок в Южно-Сахалинске открылся первым по бишкекскому времени.

Всего за рубежом созданы 48 избирательных участков, три из которых образованы на базе представительств Госслужбы миграции в городах Москве и Тюмени.

В окончательные списки избирателей за рубежом включены 49 тысяч 481 избиратель.

По состоянию на 12.00 по бишкекскому времени общая явка избирателей за рубежом составила 2 тысячи 498 граждан.