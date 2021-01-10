В Оше наблюдатель зафиксировал, как возле УИК группа женщин отмечает избирателей

В Оше возле УИК № 5276 группа женщин отмечает избирателей. Об этом 24.kg рассказала наблюдатель участка Асылкан Кубанычбекова.

По ее словам, около избирательного пункта стоят люди определенного кандидата. «Люди всем известного Садыра Жапарова. Оказывается, они отмечают каждого человека, кто пришел. Как на видео говорит женщина, на машинах еще привезут граждан. Сказали, что ждут. Также ко мне подходили и просили удалить видео. Другие же наблюдатели грозятся составить акт, запрещая фиксировать нарушения, хотя я наблюдатель и имею полное право на это», — заключила Асылкан Кубанычбекова.