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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Равшан Джеенбеков тоже считает, что будет второй тур президентских выборов

Равшан Джеенбеков проголосовал на избирательном участке № 1343 в Бишкеке. Кандидат в президенты считает, что сегодня выборный процесс проходит более чище, чем прежде.

Отвечая на вопросы журналистов, политик отметил, что сейчас меньше вмешательства административного ресурса, хотя на местах он кое-где остается.

Равшан Джеенбеков считает, что нас ожидает второй тур на досрочных президентских выборах. Ранее такое же мнение высказал другой кандидат на высший политический пост в стране — Адахан Мадумаров.

По словам Равшана Джеенбекова, в случае проведения второго тура он готов к переговорам с другими претендентами на президентский пост.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/179314/
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10 января, воскресенье
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