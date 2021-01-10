Равшан Джеенбеков тоже считает, что будет второй тур президентских выборов

Равшан Джеенбеков проголосовал на избирательном участке № 1343 в Бишкеке. Кандидат в президенты считает, что сегодня выборный процесс проходит более чище, чем прежде.

Отвечая на вопросы журналистов, политик отметил, что сейчас меньше вмешательства административного ресурса, хотя на местах он кое-где остается.

Равшан Джеенбеков считает, что нас ожидает второй тур на досрочных президентских выборах. Ранее такое же мнение высказал другой кандидат на высший политический пост в стране — Адахан Мадумаров.

По словам Равшана Джеенбекова, в случае проведения второго тура он готов к переговорам с другими претендентами на президентский пост.