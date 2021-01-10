Адахан Мадумаров считает, что он выйдет во второй тур с Садыром Жапаровым

Адахан Мадумаров проголосовал на выборах президента и референдуме по определению формы правления. Лидеру партии «Бутун Кыргызстан» пришлось это сделать со второй попытки.

Когда политик прибыл на избирательный участок № 1211, который всегда находился в здании архитектурного колледжа, выяснилось, что его перенесли в школу № 29.

Прибыв на новый адрес, Адахану Мадумарову понадобилось пять попыток, чтобы проголосовать — автоматически считывающая урна не срабатывала при обработке бюллетеней.

«Вот даже АИС против», — пошутил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Адахан Мадумаров сказал, что одним туром выборы не завершатся. По его мнению, во второй тур он выйдет вместе с Садыром Жапаровым.