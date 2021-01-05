Нет состава преступления. Дело Садыра Жапарова по захвату заложников прекращено

Уголовное дело в отношении Садыра Жапарова по факту захвата заложников в 2013 году прекращено. Документ опубликовал в соцсетях адвокат Урмат Сыдыков.

Постановление подписано старшим следователем главного следственного управления ГКНБ Н.Мамбетакуновым 21 октября 2020 года.

В документе указывается, что уголовное дело прекращено за отсутствием в действиях Садыра Жапарова состава преступления.

Садыр Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии. Суды всех инстанций приговорили его к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР. Его освободили после беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября 2020-го.

В тот же день Верховный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Садыра Жапарова Шарабедина Токтосунова о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.