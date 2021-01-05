В постановке театра увидели агитацию против Садыра Жапарова. ЦИК проверяет

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило сообщение от председателя Ошской территориальной избирательной комиссии Эралы Арынбаева.

В нем говорится, что региональное управление ГКНБ направило в ТИК письмо о прошедшем в Узбекском драматическом театре спектакле «Онолмок беле биз качан, ордодо турса уч пахан».

«Из текста документа следует, что в сценарии наблюдаются признаки действий, направленных на агитацию против кандидата в президенты Садыра Жапарова», — информирует ЦИК.

Члены рабочей группы направили материалы в МВД и Генеральную прокуратуру.

Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.