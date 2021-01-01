12:06
USD 83.50
EUR 102.36
RUB 1.13
Власть

Для граждан, взявших кредит по госипотеке до 1 октября 2019-го, снизят проценты

Правительство рекомендовало открытому акционерному обществу «Государственная ипотечная компания» снизить процентные ставки по государственной ипотеке до 6-8 процентов годовых по всем действующим ипотечным кредитам, выданным до 1 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

По ее данным, соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков.

«На сегодня важно создать для всех граждан одинаковые условия. Поэтому правительством дало поручение ОАО «Государственная ипотечная компания» проработать вопрос снижения процентных ставок по ранее выданным кредитам до текущего уровня. Ипотечная компания должна за свой счет снизить уровень процентных ставок. Снижение процентной ставки — это небольшая, но помощь гражданам от кабмина в целях снижения финансового бремени. Вместе с тем хочу отметить необходимость изменения механизмов работы ипотечной компании, которая работает за счет средств республиканского бюджета», — сказал чиновник.

Артем Новиков поручил подготовить соответствующие предложения по пересмотру и пролонгации ранее выданных кредитов через Министерство финансов так, чтобы стабилизировать работу и не ухудшать нынешнее финансовое состояние компании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178673/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 6,8 миллиарда сомов кредитов выдано фермерам в 2020 году
Списание процентов по кредитам. В Минфине объяснили, кто и почему получит помощь
На одном из кыргызстанских порталов продают фальшивые справки о доходах
Кредит $100 миллионов от ЕФСР. Решение о необходимости получения скоро примут
Части кыргызстанцев спишут проценты по кредитам за три месяца. Решение принято
Цифра дня. 1 миллион кредитов насчитывает кредитный портфель КР
Погашение долгов кыргызстанцев. Спишут не кредиты, а проценты по ним
Государство погасит 671 тысячу кредитов на 1,2 миллиарда сомов (обновлено)
Более миллиарда сомов обещает Садыр Жапаров на поддержку тех, кто брал кредиты
Анвар Абдраев: Обещания кредитной амнистии — это популизм отдельных групп
Популярные новости
Камчыбек Ташиев&nbsp;&mdash; угроза национальной безопасности, заявляют активисты Камчыбек Ташиев — угроза национальной безопасности, заявляют активисты
Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение
Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в&nbsp;президенты подают жалобу в&nbsp;Совет судей Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в президенты подают жалобу в Совет судей
Выборы президента. Представитель Садыра Жапарова пожаловался в&nbsp;МВД Выборы президента. Представитель Садыра Жапарова пожаловался в МВД
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
1 января, пятница
12:01
Скучать не придется. Новогодняя программа мероприятий в Бишкеке для детей Скучать не придется. Новогодняя программа мероприятий в...
11:21
Для граждан, взявших кредит по госипотеке до 1 октября 2019-го, снизят проценты
11:00
Жаныбек Абиров уверен, что новый год станет временем новых достижений
10:52
Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных ЧП и инцидентов
10:24
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом