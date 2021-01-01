Для граждан, взявших кредит по госипотеке до 1 октября 2019-го, снизят проценты

Правительство рекомендовало открытому акционерному обществу «Государственная ипотечная компания» снизить процентные ставки по государственной ипотеке до 6-8 процентов годовых по всем действующим ипотечным кредитам, выданным до 1 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

По ее данным, соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков.

«На сегодня важно создать для всех граждан одинаковые условия. Поэтому правительством дало поручение ОАО «Государственная ипотечная компания» проработать вопрос снижения процентных ставок по ранее выданным кредитам до текущего уровня. Ипотечная компания должна за свой счет снизить уровень процентных ставок. Снижение процентной ставки — это небольшая, но помощь гражданам от кабмина в целях снижения финансового бремени. Вместе с тем хочу отметить необходимость изменения механизмов работы ипотечной компании, которая работает за счет средств республиканского бюджета», — сказал чиновник.

Артем Новиков поручил подготовить соответствующие предложения по пересмотру и пролонгации ранее выданных кредитов через Министерство финансов так, чтобы стабилизировать работу и не ухудшать нынешнее финансовое состояние компании.