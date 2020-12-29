Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в президенты подают жалобу в Совет судей

Оппозиционные кандидаты в президенты Адахан Мадумаров, Канат Исаев, Клара Сооронкулова и Каныбек Иманалиев намерены подать жалобу в дисциплинарную комиссию Совета судей. Об этом они сообщили журналистам.

Фото 24.kg. Кандидаты в президенты

По словам Клары Сооронкуловой, все оправдательные решения Верховного суда в отношении Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова были вынесены в ночь с 5 на 6 октября незаконно, в нарушение процессуальных норм и под давлением. Поэтому четверо претендентов на высший политический пост в стране решили обратиться в Совет судей с требованием принять меры в отношении судей, которые принимали эти решения.

Сегодня же стало известно, что главой дисциплинарной комиссии при Совете судей стал Маратбек Осмонкулов. По данным пресс-службы совета, он избран единогласно. Ранее Маратбек Осмонкулов работал руководителем аппарата Верховного суда. До этого занимал должности судьи в городе Токмак, был судьей Первомайского и Свердловского районных судов и Бишкекского городского суда. С 2003 до 2010 года работал судьей Верховного суда. В 2010-2012 годы был заместителем председателя Верховного суда.

Досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут 10 января 2021 года.