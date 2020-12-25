Минобраз разработал план возобновления обучения в вузах в смешанном режиме

Министерство образования и науки разработало план возобновления обучения в вузах в смешанном режиме. Об этом сообщил заместитель министра образования Нурлан Омуров.

По его данным, в рамках гибридного алгоритма обучения, которое разработало ведомство, традиционное обучение со второго семестра начнется для:

всех студентов выпускных курсов направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования;

выпускников магистратуры по всем направлениям;

студентов-медиков.

«В свою очередь магистранты, кроме медицинского направления, продолжат обучение в смешанном режиме», — сказал он.

Лекционные занятия для всех студентов продолжатся онлайн, а практические занятия будут проводиться следующим образом:

для студентов гуманитарных, социальных и экономических специальностей (бакалавриат и магистратура) — дистанционно;

для студентов математиков и естественников, где присутствие студента требуется, — традиционно, в остальных случаях — удаленно.

«Хочу отметить, что руководство образовательных учреждений должно составить гибкий график, предусматривающий минимальное число студентов в университете. Также возможно рассмотрение учебного процесса в две-три смены с определенными днями посещаемости на усмотрение вузов», — добавил замминистра.

Минобразования совместно с Минздравом также разработал определенный алгоритм санитарно-эпидемиологических требований.