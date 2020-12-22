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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Более 8 тысяч фактов семейного насилия зарегистрировано за последние 9 месяцев

В Кыргызстане за девять месяцев 2020 года зарегистрировано 8 тысяч 337 случаев семейного насилия. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

По его словам, милицией было выдано более 7 тысяч охранных ордеров. В 2019 году их количество составило 5 тысяч 77.

«По фактам семейного насилия возбуждено 324 уголовных дела, за аналогичный период 2019-го возбуждено 584 дела. По информации Верховного суда, за первое полугодие в суды поступило 71 дело, по 35 из них вынесены приговоры, потерпевшими в этих делах являются 49 человек», — сказал Максат Мамытканов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177556/
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